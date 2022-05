Contro le mascherine ffp2 in sala, un lecca-lecca regalato all'ingresso (Di martedì 3 maggio 2022) AGI - La crisi delle sale cinematografiche, di cui lo stesso Governo si è fatto carico nella persona del ministro Feanceschini (durante la cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David di Donatello al Quirinale ha parlato di "normativa allo studio per aiutare gli esercenti"), potrebbe non vedere un'inversione di tendenza a causa delle misure del Governo che obbligano ancora gli spettatori delle sale cinematografiche a indiossare la mascherina ffp2 durante le proiezioni. Per questo in una ventina di sale del Centro Nord è partita un'inizativa a metà tra il gliardico e il serio dal titolo 'al cinema col lecca-lecca'. Dal primo maggio non è più necessario esibire il green pass per entrare in sala. Tuttavia è ancora obbligatoria la mascherina, ma non basta la chirurgica (come ... Leggi su agi (Di martedì 3 maggio 2022) AGI - La crisi delle sale cinematografiche, di cui lo stesso Governo si è fatto carico nella persona del ministro Feanceschini (durante la cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David di Donatello al Quirinale ha parlato di "normativa allo studio per aiutare gli esercenti"), potrebbe non vedere un'inversione di tendenza a causa delle misure del Governo che obbligano ancora gli spettatori delle sale cinematografiche a indiossare la mascherinadurante le proiezioni. Per questo in una ventina di sale del Centro Nord è partita un'inizativa a metà tra il gliardico e il serio dal titolo 'al cinema col'. Dal primo maggio non è più necessario esibire il green pass per entrare in. Tuttavia è ancora obbligatoria la mascherina, ma non basta la chirurgica (come ...

borghi_claudio : ovviamente nel caso qualcuno avesse dubbi abbiamo votato anche contro la proroga di un mese per le mascherine in cinema e teatri. - NicolaPorro : ?? I titoloni sul ricatto della Russia sul gas, la verità dell’odio progressista contro #Musk e le mascherine eterne… - borghi_claudio : @ReEurode @BdiBeppe @Comeunavela @FmMosca @LucioMalan @GfveGianfra Nessun raggiro. Abbiamo votato contro emendament… - MauriceGarran : RT @Agenzia_Italia: In una ventina di sale del Centro Nord è partita un'iniziativa contro le nuove regole del governo - CRISTIN41967228 : RT @GfveGianfra: ?@Quirinale? dopo aver diviso gli italiani tra pro-vax e no-vax, pro Russia e pro Ukraina ora anche tra pro e contro MASCH… -