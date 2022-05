Contributo per i profughi ucraini: attiva la piattaforma della Protezione Civile (Di martedì 3 maggio 2022) È attiva e raggiungibile dal sito del Dipartimento per la Protezione Civile la piattaforma che consente ai profughi provenienti dall’Ucraina di richiedere il Contributo di sostentamento pari a 300 euro a persona al mese per adulto e a un’integrazione di 150 euro al mese per ciascun minore di 18 anni al seguito. Il Contributo è destinato a coloro che hanno presentato domanda di permesso di soggiorno per Protezione temporanea rilasciato dalla Questura i quali si trovino, o siano stati, in condizione di autonoma sistemazione, vale a dire presso parenti, amici o famiglie ospitanti per almeno dieci giorni nell’arco di un mese. Non possono chiedere il Contributo coloro i quali siano alloggiati presso strutture messe a disposizione dallo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 maggio 2022) Èe raggiungibile dal sito del Dipartimento per lalache consente aiprovenienti dall’Ucraina di richiedere ildi sostentamento pari a 300 euro a persona al mese per adulto e a un’integrazione di 150 euro al mese per ciascun minore di 18 anni al seguito. Ilè destinato a coloro che hanno presentato domanda di permesso di soggiorno pertemporanea rilasciato dalla Questura i quali si trovino, o siano stati, in condizione di autonoma sistemazione, vale a dire presso parenti, amici o famiglie ospitanti per almeno dieci giorni nell’arco di un mese. Non possono chiedere ilcoloro i quali siano alloggiati presso strutture messe a disposizione dallo ...

