Pairetto e Nasca sospesi dopo il gol di Acerbi in Spezia - Lazio (Di lunedì 2 maggio 2022) Spezia - Lazio 3 - 4: Acerbi chiude la rimonta biancoceleste Roma, 2 maggio 2022 - Costa caro il gol di Francesco Acerbi in Spezia - Lazio a Luca Pairetto e Luigi Nasca. Arbitro e addetto al Var del ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022)3 - 4:chiude la rimonta biancoceleste Roma, 2 maggio 2022 - Costa caro il gol di Francescoina Lucae Luigi. Arbitro e addetto al Var del ...

sportface2016 : +++L'Aia sospende per il resto della stagione l'arbitro #Pairetto e il Var #Nasca per l'errore in #SpeziaLazio+++ - Gazzetta_it : Fuorigioco #Acerbi, Pairetto-Nasca sospesi fino al termine della stagione - capuanogio : #Rocchi ferma fino a fine stagione #Pairetto e #Nasca, arbitro e Var del pasticcio del gol di #Acerbi in fuorigioco - Fiorentinanews : Sospesi fino al termine della stagione gli arbitri Pairetto e Nasca dopo il gol in fuorigioco di Acerbi. E pensare… - vivperelmilan : RT @sportface2016: +++L'Aia sospende per il resto della stagione l'arbitro #Pairetto e il Var #Nasca per l'errore in #SpeziaLazio+++ -