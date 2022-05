(Di lunedì 2 maggio 2022) Defesteggia il ritorno in Champions,per lo scudetto. Sorgono duesu. Il giornalista Salvatore Caiazza, su calciomercato.com, ha commentato il ritorno delin champions evidenziando alcuni paradossi. DEHATREDICI “Tredici volte in Europa negli ultimi tredici anni. Festeggia l’accesso in Champions League ilsui propri social e sul sito ufficiale. Non fanno la stessa cosa i. Che avrebbero voluto che si lottasse fino alla fine per lo scudetto. I sei gol rifilati al Sassuolo, una delle squadre che gioca il miglior calcio in Italia, non sono serviti a tranquillizzare l’ambiente. Anzi, lo ha innervosito ancora di ...

MCriscitiello : Uno dei motivi dello scontro De Laurentiis-Gattuso era su Meret. Gattuso gli aveva detto che non era un portiere da… - claudioruss : la bomba di @rep_napoli: ieri a Castel Volturno vertice De Laurentiis-#Osimhen-agente. Sul tavolo offerta di oltre… - claudioruss : Repubblica: 'De Laurentiis aveva dato mandato di prenotare un albergo per 13 notti, ma con le festività hotel pieni… - napolipiucom : Napoli, De Laurentiis ha fatto 13, tifosi arrabbiati, due domande su Spalletti e Mertens #DeLaurentiis #Mertens… - NapoliceI : CdS-Napoli-Mertens, il rinnovo sarà presto ufficiale. E quella richiesta a De Laurentiis… -

...- Michele Criscitiello sul: 'Spalletti ti porta in Champions, ma vincere gli scudetti non è la sua forza'. Le parole di Michele Criscitiello nel suo editoriale: 'Se De, fino ad un ......un allenatore funzionale a De: non è un vincente ed ha dei limiti che tutti conosciamo, è bravo fino a portarti in Champions , nulla di più. Proprio come vuole il presidente del".Festeggia l’accesso in Champions League il Napoli sui propri social e sul sito ufficiale ... conquistare l’Europa che conta così come gli era stato commissionato da Aurelio De Laurentiis. E lo ha ...Getty – Napoli De Laurentiis. I ricavi dalla Champions. Innanzitutto, per la sola qualificazione tutti i club riceveranno 15,64 milioni di euro. È importante ricordare che altri ricavi sostanziosi ...