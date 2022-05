Draghi: "Frase di Lavrov su Hitler? Oscena" (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 02 maggio 2022 "In Italia c'è libertà di espressione, anche quando le proprie opinioni sono false. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Lavrov su Hitler, sono dichiarazioni oscene", le parole ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 02 maggio 2022 "In Italia c'è libertà di espressione, anche quando le proprie opinioni sono false. Per quanto riguarda le dichiarazioni disu, sono dichiarazioni oscene", le parole ...

