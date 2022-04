Benedetta Rossi | ripresa dal marito | “non mi far fare figuracce”

Leggi su altranotizia

(Di martedì 5 aprile 2022)e Marco Gentili. Una serata da passare insieme in un luogo diverso dal solito. Un locale elegante, una cena romantica anche se qualcosa non va proprio per il verso giusto. Cosa esattamente? Metti una sera a cena, ma non con Jean-Louis Trintignant ed Annie Girardot, come nel celeberrimo film di Giuseppe Patroni Griffi, datato 1969. I protagonisti di una cena romantica questa volta sono due personaggi ormai entrati nei cuori di tante persone.-Altranotizia (Fonte: Google)Il locale è uno di quelli davvero ‘giusti’. Elegante, ma senza fastidiose sfarzosità ed un clima che non può che mettere a proprio agio chi ha intenzione di passare una serata davvero speciale e ‘loro’ ne hanno davvero tutte le intenzioni. Marco Gentili ha voluto portare la sua...