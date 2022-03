Un ragazzo di 16 anni è stato ferito con un colpo di pistola a Nettuno (Di mercoledì 2 marzo 2022) AGI - Colpi di arma da fuoco a Nettuno, vicino a Roma. A rimanere feriti due uomini, un padre e un figlio di 16 anni. Secondo quanto si apprende, un gruppo di persone si sarebbe presentato davanti all'appartamento di un pregiudicato di un 45enne di Nettuno. Alla porta avrebbe aperto suo figlio di 16 anni al quale i sicari hanno sparato prima si ferire anche il padre. Il 16enne è stato trasportato in elisoccorso e in gravi condizioni all'ospedale Bambin Gesù e il padre all'ospedale di Anzio. Sul posto i poliziotti del commissariato di Anzio. Leggi su agi (Di mercoledì 2 marzo 2022) AGI - Colpi di arma da fuoco a, vicino a Roma. A rimanere feriti due uomini, un padre e un figlio di 16. Secondo quanto si apprende, un gruppo di persone si sarebbe presentato davanti all'appartamento di un pregiudicato di un 45enne di. Alla porta avrebbe aperto suo figlio di 16al quale i sicari hanno sparato prima si ferire anche il padre. Il 16enne ètrasportato in elisoccorso e in gravi condizioni all'ospedale Bambin Gesù e il padre all'ospedale di Anzio. Sul posto i poliziotti del commissariato di Anzio.

juventusfc : ??? Allegri: «#DV7 è un ragazzo di 22 anni che torna in un ambiente dove è cresciuto, l'emozione è normale e per lui… - Stefaniaugo77 : RT @Agenzia_Ansa: Sparatoria a Nettuno, sul litorale vicino a Roma: feriti padre e figlio di 16 anni. Il ragazzo è stato colpito alla testa… - Agenzia_Ansa : Sparatoria a Nettuno, sul litorale vicino a Roma: feriti padre e figlio di 16 anni. Il ragazzo è stato colpito alla… - teresamaa_ : Panico per una foto quando molto semplicemente è un ragazzo single di 19 anni, ergo come tutti, se va in disco e gl… - Lazio_TV : Il ragazzo, 16 anni, è stato colpito alla testa e al torace ed è stato trasferito in elicottero al Gemelli in gravi… -