Ragusa sit-in e marcia per la Pace: appello di Campo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ragusa – E’ proseguita la mobilitazione di forze sociali civili e politiche per il pomeriggio di mercoledì 2 marzo (giorno delle Ceneri in cui Papa Francesco ha esortato a pregare per la Pace in Ucraina), pomeriggio che vedrà la marcia per la Pace da piazza San Giovanni a Piazza Stazione e in contemporanea, alle 18,30 il sit in nella piazza della cattedrale di Ragusa indetto da Anpi e Cgil e a cui hanno aderito moltisisme sigle. Ed un appello alla partecipazione a questa mobilitazione è arrivato anche dalla deputata regionale 5 stelle Stefania Campo che afferma “la Pace non è solo una condizione temporanea di non-guerra, la Pace è una strada da percorrere e da costruire, con sforzi anche unilaterali e grandi sacrifici collettivi. Dopo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 2 marzo 2022)– E’ proseguita la mobilitazione di forze sociali civili e politiche per il pomeriggio di mercoledì 2 marzo (giorno delle Ceneri in cui Papa Francesco ha esortato a pregare per lain Ucraina), pomeriggio che vedrà laper lada piazza San Giovanni a Piazza Stazione e in contemporanea, alle 18,30 il sit in nella piazza della cattedrale diindetto da Anpi e Cgil e a cui hanno aderito moltisisme sigle. Ed unalla partecipazione a questa mobilitazione è arrivato anche dalla deputata regionale 5 stelle Stefaniache afferma “lanon è solo una condizione temporanea di non-guerra, laè una strada da percorrere e da costruire, con sforzi anche unilaterali e grandi sacrifici collettivi. Dopo ...

Advertising

ragusaoggi : #ragusa | Ripudiamo la Guerra: Cgil e Anpi e 38 altre sigle in sit-in di protesta mercoledì 2 marzo alle 18,30 - radiortm : Ragusa. Ripudiamo la Guerra Mercoledi’ 2 marzo sit – in - - infoitinterno : Ucraina sit-in e marcia della pace anche il sindaco di Ragusa aderisce - quotidianodirg : #Attualità #notiziainprimopiano Ucraina sit-in e marcia della pace anche il sindaco di Ragusa aderisce… - NuovoSud : Il PD di Ragusa aderisce al sit in contro la guerra in Ucraina -