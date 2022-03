Ragusa, Compagnia Godot rende omaggio a Pasolini (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ragusa – Il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini (1922-1975) proposto tra le candidature italiane nell’ambito degli «Anniversari UNESCO 2022-2023» è il doveroso riconoscimento ad un intellettuale di spicco nel nostro panorama culturale, rilevante al punto tale da diventare un «aggettivo» (come nel caso di Fellini che però confessò di averlo sognato da sempre). La Compagnia Godot celebra la ricorrenza con uno appuntamento ad hoc, un omaggio all’uomo e all’artista, per ripercorrere insieme, in particolare, la sua esperienza poetica e cinematografica. Lo spettacolo, di e con Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, e con quasi tutti gli attori della Compagnia teatrale, è previsto per giorno 6 marzo 2022 alle ore 18,30 nell’ambito della rassegna teatrale Palchi Diversi. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 2 marzo 2022)– Il centenario dalla nascita di Pier Paolo(1922-1975) proposto tra le candidature italiane nell’ambito degli «Anniversari UNESCO 2022-2023» è il doveroso riconoscimento ad un intellettuale di spicco nel nostro panorama culturale, rilevante al punto tale da diventare un «aggettivo» (come nel caso di Fellini che però confessò di averlo sognato da sempre). Lacelebra la ricorrenza con uno appuntamento ad hoc, unall’uomo e all’artista, per ripercorrere insieme, in particolare, la sua esperienza poetica e cinematografica. Lo spettacolo, di e con Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, e con quasi tutti gli attori dellateatrale, è previsto per giorno 6 marzo 2022 alle ore 18,30 nell’ambito della rassegna teatrale Palchi Diversi. ...

