Advertising

LaStampa : Papa Francesco incontra Lino Banfi a Santa Marta. Insieme parlano di Ucraina e Zelensky - StraNotizie : Papa incontra Lino Banfi e insieme parlano di Ucraina e di Zelensky - Nonzi83 : RT @LaStampa: Papa Francesco incontra Lino Banfi a Santa Marta. Insieme parlano di Ucraina e Zelensky - LaStampa : Papa Francesco incontra Lino Banfi a Santa Marta. Insieme parlano di Ucraina e Zelensky - KattInForma : Papa Francesco incontra Lino Banfi a Santa Marta. Insieme parlano di Ucraina e Zelensky -

Ultime Notizie dalla rete : Papa incontra

La Stampa

"Ho detto alche lo ammiro molto e che gli sono grato per avere incontrato un semplice attore", racconta. E il Pontefice, svela Banfi, avrebbe detto: "Attore comico come un capo di una nazione ...E il, racconta Banfi, avrebbe aggiunto: ' Attore comico come un capo di una nazione in guerra (riferito al presidente ucraino Zelensky) '. Anzi, avrebbe aggiunto: ' Sarebbe bello vi conosceste '.Fabrizio Corona su Sophie Codegoni: "Mi ama ancora, lei è troppo per Alessandro Basciano" Fabrizio Corona, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, è tornato a parlare della relazione che ...Il ragazzo, Leone, è la voce narrante della storia: quella di uno studente nato in California da una madre surrogata, che si prende una cotta per una nuova compagna di scuola e deve raccontare la sua ...