#Krasnodar, i calciatori stranieri rifiutano di allenarsi: attesa per decisione su rescissione contratti

SPORTFACE.IT

I calciatori stranieri del Krasnodar avrebbero deciso di lasciare la società. Nessuno dei giocatori ha preso parte all'allenamento odierno ...Il sindacato mondiale dei calciatori, Fifpro, sta lavorando a una soluzione per i giocatori stranieri che lasciano i club russi sanzionati da Fifa e Uefa, in modo che possano rescindere il contratto c ...