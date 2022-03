I Simpson: Matt Groening disegna una vignetta per l'Ucraina (FOTO) (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un disegno della famiglia Simpson che supporta l'Ucraina, firmato da Matt Groening, è apparso sul profilo Twitter della serie animata più famosa degli Stati Uniti. Matt Groening, il creatore de I Simpson, ha disegnato una vignetta di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie che sventolano la bandiera Ucraina, la cui FOTO che è stata condivisa su tutti i profili ufficiali della serie animata più famosa di sempre. Al Jean, lo showrunner della serie, ha dichiarato che la vignetta "ha lo scopo di mostrare al mondo che ci preoccupiamo profondamente per quello che sta succedendo e che abbiamo un'enorme simpatia per il popolo ucraino e vogliamo che questo guerra finisca". L'immagine postata dal ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un disegno della famigliache supporta l', firmato da, è apparso sul profilo Twitter della serie animata più famosa degli Stati Uniti., il creatore de I, hato unadi Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie che sventolano la bandiera, la cuiche è stata condivisa su tutti i profili ufficiali della serie animata più famosa di sempre. Al Jean, lo showrunner della serie, ha dichiarato che la"ha lo scopo di mostrare al mondo che ci preoccupiamo profondamente per quello che sta succedendo e che abbiamo un'enorme simpatia per il popolo ucraino e vogliamo che questo guerra finisca". L'immagine postata dal ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? I Simpson: Matt Groening disegna una vignetta per l'Ucraina (FOTO) - occhio_notizie : I Simpson per l'Ucraina: Matt Groening contro la guerra #TheSimpsons #Simpsons #Ukraine - TerrinoniL : I Simpson contro la guerra in Ucraina: la vignetta di Matt Groening - statodelsud : I Simpson contro la guerra in Ucraina: la vignetta di Matt Groening - Pino__Merola : I Simpson contro la guerra in Ucraina: la vignetta di Matt Groening -