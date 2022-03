Guerra Ucraina: ECA sospende dalle sue attività i sette membri russi (Di mercoledì 2 marzo 2022) La European Club Association (ECA) sospende i suoi membri russi. Il consiglio esecutivo ha tenuto la sua prima riunione del 2022 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Così si legge in una nota ufficiale: “Nell’ultima settimana, abbiamo agito con rapidità e fermezza sia nell’approvare che nel partecipare alle decisioni della Uefa di sospendere tutti i club russi dalla partecipazione alle competizioni Uefa, insieme alla decisione della Uefa di porre fine alla sua partnership commerciale con Gazprom. L’ECA ha anche fortemente appoggiato la decisione del comitato esecutivo della Uefa di spostare la finale di Champions League. Inoltre, oggi, il consiglio di amministrazione ha deliberato specificamente che tutti i membri russi cesseranno di essere coinvolti nelle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) La European Club Association (ECA)i suoi. Il consiglio esecutivo ha tenuto la sua prima riunione del 2022 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Così si legge in una nota ufficiale: “Nell’ultima settimana, abbiamo agito con rapidità e fermezza sia nell’approvare che nel partecipare alle decisioni della Uefa dire tutti i clubdalla partecipazione alle competizioni Uefa, insieme alla decisione della Uefa di porre fine alla sua partnership commerciale con Gazprom. L’ECA ha anche fortemente appoggiato la decisione del comitato esecutivo della Uefa di spostare la finale di Champions League. Inoltre, oggi, il consiglio di amministrazione ha deliberato specificamente che tutti icesseranno di essere coinvolti nelle ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - Violetta_2021 : RT @SkyTG24: #GoogleMaps ha rimosso le posizioni di possibili obiettivi dei bombardamenti nella guerra in #Ucraina: - albyfloyd_me : Guerra atomica 'Se l' Ucraina si dotasse di armi nucleari' Siccome vogliamo tutti vivere in un futuro migliore no… -