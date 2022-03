Guerra in Ucraina, BLAST Premier esclude le squadre russe dai suoi eventi CS: GO (Di mercoledì 2 marzo 2022) Anche il mondo esports lancia segnali in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo e alla pioggia di bombe che stanno cadendo in questi giorni sulle città ucraine. BLAST Premier, una popolare lega professionale di CS:GO con sede a Copenaghen, in Danimarca, ha vietato alle squadre russe di partecipare ai suoi eventi e ha anche annullato le imminenti qualificazioni CIS. L’organizzatore dell’evento si è scusato con i fan e i giocatori della regione in un post comparso ieri sui social, dove affermava di ritenere che l’evento non fosse “appropriato” in questo momento. “Il gaming e gli esports uniscono persone di tutte le razze, paesi e credenze“, ha affermato BLAST Premier. “Ci auguriamo che la situazione sulla scena ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Anche il mondo esports lancia segnali in risposta all’invasione dell’da parte dell’esercito russo e alla pioggia di bombe che stanno cadendo in questi giorni sulle città ucraine., una popolare lega professionale di CS:GO con sede a Copenaghen, in Danimarca, ha vietato alledi partecipare aie ha anche annullato le imminenti qualificazioni CIS. L’organizzatore dell’evento si è scusato con i fan e i giocatori della regione in un post comparso ieri sui social, dove affermava di ritenere che l’evento non fosse “appropriato” in questo momento. “Il gaming e gli esports uniscono persone di tutte le razze, paesi e credenze“, ha affermato. “Ci auguriamo che la situazione sulla scena ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - ggramaglia : RT @ilfattoblog: IL DISCORSO DI BIDEN Non cambia l’inerzia di una guerra, ma può cambiare l’inerzia di una presidenza [L'ANALISI, di @ggram… - sambrid_xk : RT @PetrazzuoloF: Scelta di getto e incomprensibile quella dell'università #Bicocca di non tenere il corso su Dostoevskij. Putin non è la R… -