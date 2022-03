Fabian Ruiz: impossible is nothing, ha percentuale di gol clamorosa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Fabian Ruiz l’uomo dai gol impossibili, lo specialista del tiro da fuori, che trova lo spazio sfidando le leggi della fisica. È lui lo spagnolo dal piede d’oro, in grado di lanciare a con precisione a 50 metri, ma anche di calciare da posizioni scomode senza nessuna paura. Per informazioni basta guardare il gol di Fabian con la Lazio, chi non lo ha visto? Impossibile levare lo sguardo, chi lo ha visto già centinaia di volte, non potrà fare altro che vederlo di nuovo, da ogni angolazione. Un gol da perdere il fiato, come i tifosi all’Olimpico, da vedere da ogni angolazione. Perché con la telecamera dietro la porta si capisce ancora meglio che razza di giro fa il pallone per insaccarsi alle spalle di Strakosha. Ma Fabian Ruiz è anche l’uomo con percentuale di Expected Goals altissima, ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 2 marzo 2022)l’uomo dai gol impossibili, lo specialista del tiro da fuori, che trova lo spazio sfidando le leggi della fisica. È lui lo spagnolo dal piede d’oro, in grado di lanciare a con precisione a 50 metri, ma anche di calciare da posizioni scomode senza nessuna paura. Per informazioni basta guardare il gol dicon la Lazio, chi non lo ha visto? Impossibile levare lo sguardo, chi lo ha visto già centinaia di volte, non potrà fare altro che vederlo di nuovo, da ogni angolazione. Un gol da perdere il fiato, come i tifosi all’Olimpico, da vedere da ogni angolazione. Perché con la telecamera dietro la porta si capisce ancora meglio che razza di giro fa il pallone per insaccarsi alle spalle di Strakosha. Maè anche l’uomo condi Expected Goals altissima, ...

Advertising

DAZN_IT : Fabian Ruiz porta il Napoli in vetta alla classifica Solo gol brutti quest'anno per lui ?? #LazioNapoli #SerieATIM - pisto_gol : Laz-Nap 1:2 Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94’ il Napoli batte la Lazio e,a conclusione di una partita bell… - caterinabalivo : Una vittoria all'ultimo respiro, grandissimo il gioiello di Fabian Ruiz, come precedentemente il gol di Insigne, br… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL CECCHINO - Napoli, Fabian Ruiz è l'uomo dai gol impossibili: ogni sua rete è speciale - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL CECCHINO - Napoli, Fabian Ruiz è l'uomo dai gol impossibili: ogni sua rete è speciale -