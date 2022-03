Da Monreale a New York per una mostra unica nel suo genere (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Sarà una mostra unica nel suo genere quella che verrà inaugurata il 7 marzo presso l’Istituto italiano di Cultura di New York con dei meravigliosi pezzi della nostra storia normanna”. A parlare è padre Nicola Gaglio, parroco della Cattedrale di Monreale che, con la passione che sempre contraddistingue i suoi discorsi, ci racconta i dettagli della sorprendente ed interessantissima mostra. “La mostra ‘Constancia. Donne e potere nella Sicilia mediterranea di Federico II’ sarà allestita presso l’Istituto Italiano di Cultura a Park Avenue e prenderà il via proprio il giorno antecedente la festa delle donne alla presenza dell’Ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, e del direttore dell’Istituto italiano di cultura della grande mela, Fabio Finotti. Da ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Sarà unanel suoquella che verrà inaugurata il 7 marzo presso l’Istituto italiano di Cultura di Newcon dei meravigliosi pezzi della nostra storia normanna”. A parlare è padre Nicola Gaglio, parroco della Cattedrale diche, con la passione che sempre contraddistingue i suoi discorsi, ci racconta i dettagli della sorprendente ed interessantissima. “La‘Constancia. Donne e potere nella Sicilia mediterranea di Federico II’ sarà allestita presso l’Istituto Italiano di Cultura a Park Avenue e prenderà il via proprio il giorno antecedente la festa delle donne alla presenza dell’Ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, e del direttore dell’Istituto italiano di cultura della grande mela, Fabio Finotti. Da ...

Advertising

infoitcultura : I tesori custoditi a Monreale volano a New York per la mostra “Constancia” - monrealeatoday : I tesori custoditi a Monreale volano a New York per la mostra 'Constancia' - - MonrealeNews : Stamattina è avvenuta la consegna alla ditta prima del trasferimento negli States -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale New I tesori custoditi a Monreale volano a New York per la mostra 'Constancia' ...Arcivescovile di Monreale, sarà tra i tesori della mostra 'Constancia. Donne e potere nella Sicilia mediterranea di Federico II', che si apre il 7 marzo 2022 all'Istituto Italiano di Cultura di New ...

Michele Digrandi, pittore dello "Splendor majestastis naturae" di Ragusa, Messina, Milano, Modica, Monreale, Napoli, New York, Nice, Nocera Inf. (SA), Palermo, Parigi, Pistoia, Pizzo Cal., Ragusa, Rep. di S. Marino, Roma, Sanremo, S. Pietro in Vincoli (RA), ...

B&M Ferraro New York City, arriva la vittoria contro il Camaro Monreale News Monreale, i furti d’auto una costante che non accenna a diminuire MONREALE, Sono diversi i furti d'auto avvenuti a Monreale. A segnalarlo sono gli automobilisti che hanno denunciato di aver parcheggiato la vettura e di non averla più ritrovata al ritorno.

Monreale si prepara ad accogliere una famiglia ucraina MONREALE (PA) – Il conflitto tra Russia e Ucraina continua e i cittadini cercano un posto sicuro dove poter stare. Si sono già attivati diversi corridoi umanitari e in molti si sono fatti avanti per o ...

...Arcivescovile di, sarà tra i tesori della mostra 'Constancia. Donne e potere nella Sicilia mediterranea di Federico II', che si apre il 7 marzo 2022 all'Istituto Italiano di Cultura di...di Ragusa, Messina, Milano, Modica,, Napoli,York, Nice, Nocera Inf. (SA), Palermo, Parigi, Pistoia, Pizzo Cal., Ragusa, Rep. di S. Marino, Roma, Sanremo, S. Pietro in Vincoli (RA), ...MONREALE, Sono diversi i furti d'auto avvenuti a Monreale. A segnalarlo sono gli automobilisti che hanno denunciato di aver parcheggiato la vettura e di non averla più ritrovata al ritorno.MONREALE (PA) – Il conflitto tra Russia e Ucraina continua e i cittadini cercano un posto sicuro dove poter stare. Si sono già attivati diversi corridoi umanitari e in molti si sono fatti avanti per o ...