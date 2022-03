Continua Tandem 5 su Giallo, un caso personale divide Léa e Paul negli episodi del 2 e 9 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Prosegue Tandem 5 su Giallo, il crime poliziesco francese con protagonista un’ex coppia che si ritrova a lavorare insieme. Stasera, mercoledì 2 marzo, andranno in onda due nuovi appuntamenti. Si parte con l‘episodio 5×07, di cui vi riportiamo la sinossi: Hervé Levers, presidente di un’associazione di siti di reinserimento, è caduto dall’alto di un’impalcatura. È stato uno dei detenuti a picchiarlo? Oppure un abitante del villaggio scontento di vedere prigionieri arrivare in semi-libertà nel villaggio? Ma c’è un altro mistero. Dopo una ricostruzione, Léa si rende conto che era impossibile accedere all’impalcatura senza essere vista dagli altri prigionieri. Come ha fatto l’assassino? A seguire, l’episodio 5×08: Il corpo di un uomo viene visto da un ornitologo nella foresta di Vigan. Ma quando ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Prosegue5 su, il crime poliziesco francese con protagonista un’ex coppia che si ritrova a lavorare insieme. Stasera, mercoledì 2, andranno in onda due nuovi appuntamenti. Si parte con l‘o 5×07, di cui vi riportiamo la sinossi: Hervé Levers, presidente di un’associazione di siti di reinserimento, è caduto dall’alto di un’impalcatura. È stato uno dei detenuti a picchiarlo? Oppure un abitante del villaggio scontento di vedere prigionieri arrivare in semi-libertà nel villaggio? Ma c’è un altro mistero. Dopo una ricostruzione, Léa si rende conto che era impossibile accedere all’impalcatura senza essere vista dagli altri prigionieri. Come ha fatto l’assassino? A seguire, l’o 5×08: Il corpo di un uomo viene visto da un ornitologo nella foresta di Vigan. Ma quando ...

Advertising

VannaiolaGabry : @LetiziaFini Per far credere di tagliare qualsiasi ponte con C dopo la questione libido/diffida. Anil è amico di en… -