Alex Belli fa una scenata di gelosia a Delia Duran e “avverte” Antonio Medugno

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 2 marzo 2022)è riuscito perfino a far ingelosire uno come. Nelle ultime ore il giovane tiktoker napoletano si è avvicinato sempre di più ascatenando la reazione dell’ex attore di CentoVetrine.geloso: il messaggio adDopo la dedica sottacqua,è passato alle scenate di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.