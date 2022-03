Alan Ladd Jr | il produttore di Star Wars e Braveheart | è morto a 84 anni

(Di mercoledì 2 marzo 2022) IlJr, che ha portato al successo film come, èil 2 marzo 2022 all'età di 84. IlJr èil 2 marzo 2022 all'età di 84, dopo aver contribuito a portare nelle sale film come Guerre Stellari e. La figlia Amanda-Jones ha condiviso la triste notizia dichiarando: "Con il cuore colmo di tristezza, annunciamo cheJr. èpacificamente a casa, circondato dalla sua famiglia. Le parole non possono esprimere quanto profondamente ne sentiremo la sua mancanza. Il suo impatto sui film e ...

Il produttore Alan Ladd Jr, che ha portato al successo film come Star Wars e Braveheart, è morto il 2 marzo 2022 all'età di 84 anni. Il produttore Alan Ladd Jr è morto il 2 marzo 2022 all'età di 84 an ...La quinta puntata del nostro podcast dedicato al rapporto fra spazio e fantascienza racconta la genesi di una delle epopee più importanti del cinema e le sue (ir)reali visioni scientifiche.