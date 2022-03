Al Bano Carrisi sulla Guerra in Ucraina: ‘Va inventata la pillola della pace’ (Di mercoledì 2 marzo 2022) Raccogliamo il pensiero di Al Bano Carrisi sulla Guerra russa in Ucraina, e lo riferiamo fedelmente come sul nuovo numero di Novella 2000 in edicola da stamani. Al Bano sulla Guerra in Ucraina “Già con la pandemia il lavoro ha avuto una battuta d’arresto. Ora ci si mette anche la Guerra, e ci vanno di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Raccogliamo il pensiero di Alrussa in, e lo riferiamo fedelmente come sul nuovo numero di Novella 2000 in edicola da stamani. Alin“Già con la pandemia il lavoro ha avuto una battuta d’arresto. Ora ci si mette anche la, e ci vanno di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

nuvolar97330681 : RT @Anna302478978: Dai non ci posso credere è una notizia fake Albano non mi sta tanto simpatico non credo che si sia spinto a tanto 'R… - Anna302478978 : Dai non ci posso credere è una notizia fake Albano non mi sta tanto simpatico non credo che si sia spinto a tant… - DemosuMarte : I veri nemici sono in Russia, Al Bano cosa consiglia a Putin - dean_aroldi : RT @tempoweb: I veri nemici sono in Russia, Al Bano cosa consiglia a Putin #albano #putin #ucraina #russia #iltempoquotidiano https://t.co… - tempoweb : I veri nemici sono in Russia, Al Bano cosa consiglia a Putin #albano #putin #ucraina #russia #iltempoquotidiano… -