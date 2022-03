Vaccini, slitta il booster per gli immunodepressi in Piemonte per un disguido informatico (Di martedì 1 marzo 2022) slitta a domani in Piemonte il via alla somministrazione della dose booster per i soggetti immunodepressi. Per un disguido informatico gli sms di convocazione per le somministrazioni previste questa mattina della quarta dose non sono stati recapitati. E gli hub sono rimasti vuoti. Il Csi ha risolto subito il problema e sta provvedendo a inviare le convocazioni, riprogrammate a partire da domani pomeriggio. La platea è di oltre 55.000 persone e 31.500 hanno già maturato i 120 giorni necessari dal completamento del ciclo primario con la dose addizionale. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 1 marzo 2022)a domani inil via alla somministrazione della doseper i soggetti. Per ungli sms di convocazione per le somministrazioni previste questa mattina della quarta dose non sono stati recapitati. E gli hub sono rimasti vuoti. Il Csi ha risolto subito il problema e sta provvedendo a inviare le convocazioni, riprogrammate a partire da domani pomeriggio. La platea è di oltre 55.000 persone e 31.500 hanno già maturato i 120 giorni necessari dal completamento del ciclo primario con la dose addizionale. L'articolo proviene da Nuova Società.

