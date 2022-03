Vacanza esotica per Britney Spears | la popstar completamente nuda in spiaggia

(Di martedì 1 marzo 2022)è ormailibera, legalmente e mentalmente. Archiviate le questioni con il padre, lapuò dedicarsi alla propria vita e, in occasione del compleanno del fidanzato Sam Asghari, è volata verso una meta. Approfittando della sabbia bianca e del mare cristallino, laha posatoin. La meta scelta per la fuga romantica non è stata svelata sui social, ma i fan hanno comunque potuto ammirare le forme della cantante che si è concessa bagni senza veli e passeggiate all’insegna del nudismo.ha, però, coperto le parti intime con emoji a forma di diamante: la scelta non sembrerebbe essere stata casuale, visto che l’unica cosa che indossa è l’enorme anello in oro e diamanti ...

nekowhiyyih : Mi hai fatto venire voglia di una bella vacanza esotica con tae - HamearisTour : Assapora le delizie di una vita tranquilla e rilassata, immergiti nelle acque dell'oceano sorseggiando un mojito! C… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanza esotica

Fanpage.it

... Britney ha mostrato a tutti la propria sensualità sui social e nelle ultime ore gli scatti hot si sono moltiplicati a vista d'occhio anche per lain atto col fidanzato Sam Asghari. ...Leggi Anche Britney Spears racconterà la sua vita per 15 milioni di dollari La meta scelta per la fuga romantica non è stata svelata sui social, ma i fan hanno comunque potuto ammirare le forme della ...Da qualche giorno si trova in vacanza con il futuro marito (non sappiamo quando si sposeranno) che tra pochi giorni compirà 29 anni. I due hanno deciso di festeggiare in una bellissima location ...La libertà guadagnata a fatica Britney Spears la esprime anche attraverso il proprio corpo. La popstar – cha ha lottato per anni contro la conservatorship paterna – è ora tornata in possesso della ...