Uomini e Donne, Ursula Bennardo sbotta dopo le critiche sul suo aspetto fisico: il duro sfogo (Di martedì 1 marzo 2022) Sono passati quattro anni dall’edizione di Temptation Island al quale hanno partecipato Ursula Bennardo e Sossio Aruta, la coppia formatasi all’interno del dating show di Maria de Filippi, Uomini e Donne. In quell’occasione, visto il comportamento inequivocabile dell’ex calciatore, la dama aveva deciso di chiudere la loro storia d’amore. Il viaggio nei sentimenti però, di lì a poco, avrebbe aperto un nuovo capitolo, anzi, due. Sossio e Ursula infatti, dopo quell’esperienza televisiva si sono concessi una seconda possibilità, convolando a nozze e mettendo al mondo una splendida bambina di nome Bianca, circa un anno fa. Di recente, i due ex volti di Uomini e Donne, sono stati ospiti di Maria de Filippi, nella trasmissione dove tutto ha avuto inizio. Al ... Leggi su isaechia (Di martedì 1 marzo 2022) Sono passati quattro anni dall’edizione di Temptation Island al quale hanno partecipatoe Sossio Aruta, la coppia formatasi all’interno del dating show di Maria de Filippi,. In quell’occasione, visto il comportamento inequivocabile dell’ex calciatore, la dama aveva deciso di chiudere la loro storia d’amore. Il viaggio nei sentimenti però, di lì a poco, avrebbe aperto un nuovo capitolo, anzi, due. Sossio einfatti,quell’esperienza televisiva si sono concessi una seconda possibilità, convolando a nozze e mettendo al mondo una splendida bambina di nome Bianca, circa un anno fa. Di recente, i due ex volti di, sono stati ospiti di Maria de Filippi, nella trasmissione dove tutto ha avuto inizio. Al ...

Advertising

mauroberruto : Proteste contro la guerra in 61 città russe, oltre 6.000 persone arrestate. Tante donne e uomini di sport, musica,… - matteosalvinimi : #Salvini: Frustrante rendersi conto che anche di fronte alla tragedia a cui stiamo assistendo c’è ancora qualche “p… - AlexBazzaro : Sono certo che uomini e donne dei salotti bene saranno i primi a mettere a disposizione dei profughi ucraini che sc… - BlueLilacMoon1 : RT @percepisco: Per me è Barù che in prima serata, quando sente: Jessica:'Se faccio troppo poi perdo la dignità' PRENDE IN MANO LA SITUAZ… - Nasturzio2 : @SkyTG24 Bha, a regola le donne possono uscire dall Ucraina. Sono gli uomini che non possono. -