Ucraina, l’idea di far cadere Putin per fermare la guerra e la solitudine dello zar isolato al Cremlino (Di martedì 1 marzo 2022) Un golpe interno per fermare Putin. È quello che auspica l’Occidente, sperando in un intervento dell’élite russa. Mentre un clima più critico nei confronti del presidente che ha scelto la guerra comincia a serpeggiare anche tra gli oligarchi. Per il fallimento dell’operazione-lampo che doveva portare i militari russi a Kiev entro 48 ore. E per le difficoltà che stanno incontrando gli uomini al fronte, mal equipaggiati e a volte persino a corto di benzina. Intanto un sondaggio del Centro Levada, istituto indipendente moscovita, indica che solo il 45% della popolazione appoggia l’avventura militare in Ucraina. Gli scricchiolii del potere Ieri il Regno Unito si è lasciato sfuggire che le sanzioni dell’Occidente servono «a far cadere Putin». La dichiarazione attribuita a Boris ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) Un golpe interno per. È quello che auspica l’Occidente, sperando in un intervento dell’élite russa. Mentre un clima più critico nei confronti del presidente che ha scelto lacomincia a serpeggiare anche tra gli oligarchi. Per il fallimento dell’operazione-lampo che doveva portare i militari russi a Kiev entro 48 ore. E per le difficoltà che stanno incontrando gli uomini al fronte, mal equipaggiati e a volte persino a corto di benzina. Intanto un sondaggio del Centro Levada, istituto indipendente moscovita, indica che solo il 45% della popolazione appoggia l’avventura militare in. Gli scricchiolii del potere Ieri il Regno Unito si è lasciato sfuggire che le sanzioni dell’Occidente servono «a far». La dichiarazione attribuita a Boris ...

Advertising

Internazionale : Secondo gli analisti la Cina sta osservando attentamente come la Russia organizza la sua guerra ibrida in Ucraina e… - GiovaQuez : Costa: 'Pieno sostegno e vicinanza alla popolazione ucraina. Tra oggi e domani i ministri della sanità europei si i… - quinta : L'idea di Putin Lo rivela un pezzo pubblicato alle 8.00 del 26/2 che ho autotradatto qui - atlantidelibri : RT @_EBelloni: #Anonymous un'ora fa ha rilanciato qst iniziativa a livello globale? Far sapere alla popolazione russa ciò che sta avvenendo… - mrighetti1967 : RT @AntonioSocci1: Dunque anche Fratelli d'Italia approva l'idea che l'Italia spedisca armi. Così alimentiamo la guerra in Ucraina. Io tras… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina l’idea Ucraina, l’idea di far cadere Putin per fermare la guerra e la solitudine dello zar isolato al Cremlino Open