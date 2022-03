Ucraina: Fontana (Lega), 'allibito da Putin, aggressione russa cambia le cose' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 29 feb (Adnkronos) - "Io sono allibito. Vladimir Putin è sempre stato un tattico molto acuto. Però, l'aggressione all'Ucraina è per me incomprensibile. Oltre che pericolosissima". Lo dice al Corriere della sera Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega e responsabile Esteri del partito. "È chiaro che, dopo un'aggressione di questo tipo, le cose cambiano. È chiaro che un fatto del genere mette in pericolo la sicurezza dell'intera Europa. E del resto, un atto di questo genere crea un danno immenso anche alla Russia. Ripeto: non ho una spiegazione logica di quanto è accaduto", spiega. "Nel momento in cui Paesi con posizioni peculiari come la Svezia o la Finlandia, o addirittura la Svizzera, fanno sentire con chiarezza la loro voce ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 29 feb (Adnkronos) - "Io sono. Vladimirè sempre stato un tattico molto acuto. Però, l'all'è per me incomprensibile. Oltre che pericolosissima". Lo dice al Corriere della sera Lorenzo, vicesegretario dellae responsabile Esteri del partito. "È chiaro che, dopo un'di questo tipo, leno. È chiaro che un fatto del genere mette in pericolo la sicurezza dell'intera Europa. E del resto, un atto di questo genere crea un danno immenso anche alla Russia. Ripeto: non ho una spiegazione logica di quanto è accaduto", spiega. "Nel momento in cui Paesi con posizioni peculiari come la Svezia o la Finlandia, o addirittura la Svizzera, fanno sentire con chiarezza la loro voce ...

