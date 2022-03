Sistema Salerno, tutto rinviato a lunedì (Di martedì 1 marzo 2022) di Erika Noschese Mancano pochi minuti alle 9 quando Nino Savastano, accompagnato dall’avvocato Giovanni Annunziata arriva alla Cittadella Giudiziaria dall’ingresso principale. Sicuramente provato, l’ex assessore comunale – oggi consigliere regionale, sospeso per effetto della legge Severino – appare sereno. Saluta il fratello, alcuni parenti e collaboratori che hanno atteso il suo arrivo dinanzi il Palazzo di Giustizia per sostenerlo e salutarlo. Abbozza sorrisi e cenni con la mano e, senza tergiversare, si dirige verso l’accesso. Sul suo volto non compaiono segni di preoccupazione, anzi tranquillo. Si limita a chiedere all’avvocato se deve esibire il green pass e attende il suo turno per entrare, guardandosi intorno. Inizia così una nuova pagina del cosiddetto “Sistema Salerno” con l’inchiesta della Procura sui presunti appalti truccati e che vedono, ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 marzo 2022) di Erika Noschese Mancano pochi minuti alle 9 quando Nino Savastano, accompagnato dall’avvocato Giovanni Annunziata arriva alla Cittadella Giudiziaria dall’ingresso principale. Sicuramente provato, l’ex assessore comunale – oggi consigliere regionale, sospeso per effetto della legge Severino – appare sereno. Saluta il fratello, alcuni parenti e collaboratori che hanno atteso il suo arrivo dinanzi il Palazzo di Giustizia per sostenerlo e salutarlo. Abbozza sorrisi e cenni con la mano e, senza tergiversare, si dirige verso l’accesso. Sul suo volto non compaiono segni di preoccupazione, anzi tranquillo. Si limita a chiedere all’avvocato se deve esibire il green pass e attende il suo turno per entrare, guardandosi intorno. Inizia così una nuova pagina del cosiddetto “” con l’inchiesta della Procura sui presunti appalti truccati e che vedono, ...

tvoggi : EX COOP SOCIALI, PRIMA UDIENZA PER SAVASTANO E ZOCCOLA: RINVIO DI UNA SETTIMANA Si chiude con un rinvio a lunedì pr… - anteprima24 : ** Processo Coop Sociali e Sistema ###Salerno, #Savastano in aula (#Video) ** - CMezzanego : RT @Viminale: Sistema veloce per l'inserimento socio-lavorativo dei lavoratori stranieri per contrastare il #caporalato rendendo più attrat… - Viminale : Sistema veloce per l'inserimento socio-lavorativo dei lavoratori stranieri per contrastare il #caporalato rendendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sistema Salerno Camera di commercio: ecco il nuovo Consiglio ...l'avvio della procedura di cui trattasi nell'Albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Salerno. Ad aggiudicarsi il 59.26% dei seggi la Cia con Coldiretti e Sistema ...

Turismo in Campania, aggiornati i criteri classificazione delle strutture ricettive Le soluzioni adottate ci permettono di superare un sistema datato e obsoleto, adeguandoci ai più elevati ed esigenti standard tecnologici dei mercati internazionali nel segno della sostenibilità ...

Processo Coop Sociali e Sistema Salerno, Savastano in aula (VIDEO) anteprima24.it Camera di Commercio Salerno: ecco la composizione del nuovo consiglio La Camera di Commercio ha il nuovo consiglio. Sul Burc della Regione Campania è stato infatti pubblicato il nuovo consiglio camerale, stabilendo la ripartizione dei seggi, per settore economici e la s ...

Ford Kuga 1.5 TDCI 120 CV S&S 2WD Business del 2019 usata a Salerno Annuncio vendita Ford Kuga 1.5 TDCI 120 CV S&S 2WD Business usata del 2019 a Salerno nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

...l'avvio della procedura di cui trattasi nell'Albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di. Ad aggiudicarsi il 59.26% dei seggi la Cia con Coldiretti e...Le soluzioni adottate ci permettono di superare undatato e obsoleto, adeguandoci ai più elevati ed esigenti standard tecnologici dei mercati internazionali nel segno della sostenibilità ...La Camera di Commercio ha il nuovo consiglio. Sul Burc della Regione Campania è stato infatti pubblicato il nuovo consiglio camerale, stabilendo la ripartizione dei seggi, per settore economici e la s ...Annuncio vendita Ford Kuga 1.5 TDCI 120 CV S&S 2WD Business usata del 2019 a Salerno nella sezione Auto usate di Automoto.it ...