Milan | Rafael Leao | “Devo e posso segnare di più Su Henry…”

(Di martedì 1 marzo 2022), attaccante del, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, ha parlato della necessità di migliorare in zona gol

Le parole diLeao rilasciate a DAZN. Una bella intervista dell'attaccante del: dai suoi idoli, all'importanza di Pioli all'emoji del surf In una lunga intervista, rilasciata a DAZN, che sarà possibile ...Ascolta la versione audio dell'articolo L'attaccante delLeao ha parlato del suo rapporto con Stefano PioliLeao, attaccante del, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN in cui ha parlato della sua esperienza in rossonero e del rapporto con l'allenatore Pioli. PIOLI ...Le parole di Rafael Leao rilasciate a DAZN. Una bella intervista dell'attaccante del Milan: dai suoi idoli, all'importanza di Pioli ...Intervistato da DAZN, Rafael Leao ha parlato del suo rapporto con Pioli: "Nonostante le difficoltà - ha affermato - Pioli mi ha dato fiducia e mi ha schierato ...