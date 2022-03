Lucio Dalla dieci anni dopo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 1 marzo 2022) La terra finisce, e là comincia il cielo. Tra la mezza e l’una del 1° marzo 2012, l’Italia scopriva di punto in bianco che per l’avvenire avrebbe dovuto fare a meno di, andatosene in pochi secondi, senza rendersene conto, nel bagno di una stanza di Montreux la seraaver cantato “Le rondini”: un modo forse “indolore”, accettabile per tutti se paragonato per esempio all’addio di Mango, dal palco. Il mondo del prima e deldivisi da una corsa dal fornaio prima che chiuda, allo stesso modo in cui si è portati a chiederci dove ci si trovasse quando Pantani, quando Monicelli, Alberto Sordi, Battisti, Ayrton (chiudi gli occhi, e riposa): non era possibile immaginare che da qualche parte nel mondo egli morisse senza prodromi, poiché diamo stupidamente per scontato che gli artisti, le persone, esistano ed ...