L'orrore della guerra in Ucraina: missile a Kharkiv, video shock (Di martedì 1 marzo 2022) La guerra scatenata dalla Russia in Ucraina diventa sempre più pesante. Le immagini che si vedono nel video sono di Kharkiv e precisamente Piazza della Libertà. Dopo i negoziati di ieri al confine tra Biellorussia e Ucraina non è arrivato un cessate il fuoco. Anzi Putin fa avanzare mezzi militari in maniera massiccia. Le immagini satellitari mostrano colonne di mezzi e armamenti in direzione di Kiev. A morire sono centina di persone, tra cui tantissimi civili, di questi molti sono anche bambini. Ecco perché abbiamo voluto far vedere questo video. Perché tutti comprendano quale sia L'orrore delle guerra. Un conflitto che può sembrarci distante, ma non lo è. Il missile che colpisce Kharkiv ...

