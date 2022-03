L’appello di Zelensky alla Cnn: «Non è un film, gli Usa diano un messaggio forte: non sono io iconico, ma l’Ucraina» – Il video (Di martedì 1 marzo 2022) Nel corso di un’intervista esclusiva alla Cnn, Volodymyr Zelensky ha esortato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a lanciare un messaggio «forte e utile» sull’invasione russa dell’Ucraina. Il presidente ucraino ha risposto alle domande della testata americana dal bunker di Kiev nel quale è rifugiato – visto che è uno degli obiettivi principali delle forze armate russe – e dal quale sta guidando i militari ucraini. «La situazione è molto seria… non sono in un film», ha detto alla Cnn Zelensky che – come noto – prima di fare il presidente era un attore di commedie. «Io non sono un’icona, penso che l’Ucraina sia un’icona… l’Ucraina è il cuore dell’Europa, e ora penso che l’Europa ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) Nel corso di un’intervista esclusivaCnn, Volodymyrha esortato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a lanciare une utile» sull’invasione russa del. Il presidente ucraino ha risposto alle domande della testata americana dal bunker di Kiev nel quale è rifugiato – visto che è uno degli obiettivi principali delle forze armate russe – e dal quale sta guidando i militari ucraini. «La situazione è molto seria… nonin un», ha dettoCnnche – come noto – prima di fare il presidente era un attore di commedie. «Io nonun’icona, penso chesia un’icona…è il cuore dell’Europa, e ora penso che l’Europa ...

