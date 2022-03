Kiev: si combatte ancora. Domani 2 marzo secondo round trattative. Ucraina invoca mediazione Cina (Di martedì 1 marzo 2022) L'Ucraina è pronta a rafforzare la comunicazione con la Cina e "aspetta con impazienza una mediazione della parte cinese per realizzare il cessate il fuoco". Visti quasi inutili gli sforzi delle diplomazie europee e americana l'Ucraina cambia dire4zione e si rivolge a est L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 1 marzo 2022) L'è pronta a rafforzare la comunicazione con lae "aspetta con impazienza unadella parte cinese per realizzare il cessate il fuoco". Visti quasi inutili gli sforzi delle diplomazie europee e americana l'cambia dire4zione e si rivolge a est L'articolo proviene da Firenze Post.

