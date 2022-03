Il consigliere Avella scrive ai salernitani (Di martedì 1 marzo 2022) di Erika Noschese Un sopralluogo in via Benedetto Croce e in via Mobilio a Torrione per istituire il doppio senso sulla Lungoirno. È la richiesta avanzata dal consigliere Rino Avella, in qualità di componente della VIII Commissione Consiliare Permanente Mobilità. Al presidente Rocco Galdi, il socialista ha chiesto di istituire bike line/corsia preferenziale anche per veicoli elettrici ed a motore, tra incrocio viadotto Gatto-via Benedetto Croce e via Sabatini, direzione via Sabatini. Richiesta protocollata in VIII Commissione in data 18 gennaio 2022; di istituire bike line/corsia preferenziale anche per veicoli elettrici ed a motore, sottopasso ferroviario via Torrione-via Settimio Mobilio, direzione via Settimio Mobilio, come da richiesta protocollata lo scorso 15 febbraio 2022; istituire il doppio senso viale Unità d’Italia, tratto Lungoirno ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 marzo 2022) di Erika Noschese Un sopralluogo in via Benedetto Croce e in via Mobilio a Torrione per istituire il doppio senso sulla Lungoirno. È la richiesta avanzata dalRino, in qualità di componente della VIII Commissione Consiliare Permanente Mobilità. Al presidente Rocco Galdi, il socialista ha chiesto di istituire bike line/corsia preferenziale anche per veicoli elettrici ed a motore, tra incrocio viadotto Gatto-via Benedetto Croce e via Sabatini, direzione via Sabatini. Richiesta protocollata in VIII Commissione in data 18 gennaio 2022; di istituire bike line/corsia preferenziale anche per veicoli elettrici ed a motore, sottopasso ferroviario via Torrione-via Settimio Mobilio, direzione via Settimio Mobilio, come da richiesta protocollata lo scorso 15 febbraio 2022; istituire il doppio senso viale Unità d’Italia, tratto Lungoirno ...

