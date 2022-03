Horuna, bronzo olimpico del karate, si unisce all'esercito in difesa dell'Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) Dal tatami al campo di battaglia. Stanislav Horuna, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel kumite, si è unito all'esercito ucraino per difendere il suo Paese dall'invasione russa. Dallo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 1 marzo 2022) Dal tatami al campo di battaglia. Stanislav, medaglia dialle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel kumite, si è unito all'ucraino per difendere il suo Paese dall'invasione russa. Dallo ...

