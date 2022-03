Guerra in Ucraina, Malinovskyi: “La comunità calcistica faccia qualcosa per la pace” (Di martedì 1 marzo 2022) “Lanciamo un appello alla comunità calcistica, a chi è unito dall’amore per questo gioco: ogni tifoso, ogni calciatore, ogni allenatore, ogni dirigente. Ci appelliamo a voi per spiegare al mondo intero e per mostrare a ogni abitante della terra, che, sotto la copertura di un’operazione speciale, le truppe russe stanno apertamente combattendo una Guerra contro l’Ucraina. Stanno bombardando le aree residenziali con i missili e sparando sui civili”. Il videoappello, apparso sull’account ufficiale di Twitter dello Shakhtar Donetsk, lanciato da alcuni calciatori ucraini, fra i quali l’atalantino Ruslan Malinovskyi. “A chi ci può ascoltare diciamo di resistere – aggiunge -. Fermate la distruzione e lo spargimento di sangue. Alla comunità calcistica chiediamo di opporsi alla ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 marzo 2022) “Lanciamo un appello alla, a chi è unito dall’amore per questo gioco: ogni tifoso, ogni calciatore, ogni allenatore, ogni dirigente. Ci appelliamo a voi per spiegare al mondo intero e per mostrare a ogni abitante della terra, che, sotto la copertura di un’operazione speciale, le truppe russe stanno apertamente combattendo unacontro l’. Stanno bombardando le aree residenziali con i missili e sparando sui civili”. Il videoappello, apparso sull’account ufficiale di Twitter dello Shakhtar Donetsk, lanciato da alcuni calciatori ucraini, fra i quali l’atalantino Ruslan. “A chi ci può ascoltare diciamo di resistere – aggiunge -. Fermate la distruzione e lo spargimento di sangue. Allachiediamo di opporsi alla ...

