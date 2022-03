Gf Vip 6, quarantacinquesima puntata: eliminati Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano. I nominati sono… (Di martedì 1 marzo 2022) È appena andata in onda la quarantacinquesima puntata del Gf Vip 6. In studio, come sempre, Alfonso Signorini accompagnato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Mancano due settimane esatte alla finale di quest’edizione e oltre l’esito del televoto tra Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo c’è stata una seconda eliminazione dopo un televoto flash. Il conduttore dal collegamento di oggi pomeriggio ha anticipato l’intervista in uscita mercoledì su Chi, nella quale Fabrizio Corona ha rivelato quale sia il rapporto tra lui e la Codegoni. A Delia Duran è stato mostrato il video che ha pubblicato oggi Alex Belli e la modella venezuelano lo ha apprezzato. Il primo vero blocco della puntata è stato incentrato su Miriana. La showgirl si sente tradita da alcune donne della Casa ... Leggi su isaechia (Di martedì 1 marzo 2022) È appena andata in onda ladel Gf Vip 6. In studio, come sempre, Alfonso Signorini accompagnato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Mancano due settimane esatte alla finale di quest’edizione e oltre l’esito del televoto tra Antonio Medugno, Miriana Trevisan ec’è stata una seconda eliminazione dopo un televoto flash. Il conduttore dal collegamento di oggi pomeriggio ha anticipato l’intervista in uscita mercoledì su Chi, nella quale Fabrizio Corona ha rivelato quale sia il rapporto tra lui e la Codegoni. A Delia Duran è stato mostrato il video che ha pubblicato oggi Alex Belli e la modella venezuelano lo ha apprezzato. Il primo vero blocco dellaè stato incentrato su Miriana. La showgirl si sente tradita da alcune donne della Casa ...

