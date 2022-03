Covid, 20 mln per 102 Comuni siciliani da Fondo Investimenti 2022: 4 in provincia di Ragusa (Di martedì 1 marzo 2022) Ragusa – Sono in arrivo nelle casse di 102 Comuni siciliani oltre venti milioni di euro del riparto Fondo Investimenti dei Comuni per l’anno 2020 per recuperare i deficit legati all’emergenza sanitaria Covid-19. Si tratta delle somme a saldo dei fondi a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 destinati ai Comuni che ne avevano fatto richiesta. Per effetto del decreto di oggi a firma del dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie locali, la Regione sta provvedendo alla liquidazione delle risorse relative al Fondo Investimenti (per un importo di 20.848.240 mln di euro). Il provvedimento si aggiunge alla precedente liquidazione effettuata lo scorso agosto 2021 per un importo di circa 83 milioni di euro. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 1 marzo 2022)– Sono in arrivo nelle casse di 102oltre venti milioni di euro del ripartodeiper l’anno 2020 per recuperare i deficit legati all’emergenza sanitaria-19. Si tratta delle somme a saldo dei fondi a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 destinati aiche ne avevano fatto richiesta. Per effetto del decreto di oggi a firma del dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie locali, la Regione sta provvedendo alla liquidazione delle risorse relative al(per un importo di 20.848.240 mln di euro). Il provvedimento si aggiunge alla precedente liquidazione effettuata lo scorso agosto 2021 per un importo di circa 83 milioni di euro. ...

quotidianodirg : #Attualità #20milioni Covid, 20 mln per 102 Comuni siciliani da Fondo Investimenti 2022: 4 in provincia di Ragusa… - infoitinterno : Covid, 20 mln per 102 Comuni siciliani da Fondo Investimenti 2022: 4 in provincia di Ragusa - palermo24h : Covid: 20 mln per 102 comuni da Fondo Investimenti 2020 - blogLinkes : Covid: Brasile; numero record di contagi a febbraio, 3,3 mln - youfullwellness : #yourfullwellness Covid: Brasile; numero record di contagi a febbraio, 3,3 mln -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mln Trogni (Alperia): "Idroelettrico, le spalle larghe su cui fa crescere le rinnovabili" ... va migliorato l'esistente e Alperia investe ogni anno oltre 60 mln di euro Una fonte rinnovabile, ... cifra che coincide con la bolletta che pagavamo nel 2019, prima del Covid. Questo basta per capire ...

Una spia italiana usata dalla Rai La nuova holding tutta italiana dei software La sinergia porterà a 30 mln di fatturato con l'... Covid e scuola, tornano quarantena e Dad anche con un singolo caso. Bianchi: misura... Le nuove ...

Covid: 20 mln per 102 comuni da Fondo Investimenti 2020 - Sicilia Agenzia ANSA Covid, 20 mln per 102 Comuni siciliani da Fondo Investimenti 2022: 4 in provincia di Ragusa Ragusa – Sono in arrivo nelle casse di 102 comuni siciliani oltre venti milioni di euro del riparto Fondo Investimenti dei comuni per l’anno 2020 per recuperare i deficit legati all’emergenza ...

Iraq exports 93 mln barrels of crude oil in Feb. Iraq exported 9279 million barrels of crude oil in February bringing in revenues of more than 854 billion US dollars the Iraq ...

... va migliorato l'esistente e Alperia investe ogni anno oltre 60di euro Una fonte rinnovabile, ... cifra che coincide con la bolletta che pagavamo nel 2019, prima del. Questo basta per capire ...La nuova holding tutta italiana dei software La sinergia porterà a 30di fatturato con l'...e scuola, tornano quarantena e Dad anche con un singolo caso. Bianchi: misura... Le nuove ...Ragusa – Sono in arrivo nelle casse di 102 comuni siciliani oltre venti milioni di euro del riparto Fondo Investimenti dei comuni per l’anno 2020 per recuperare i deficit legati all’emergenza ...Iraq exported 9279 million barrels of crude oil in February bringing in revenues of more than 854 billion US dollars the Iraq ...