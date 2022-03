Così i Servizi russi hanno “ingannato” Putin (Di martedì 1 marzo 2022) Può sembrare incredibile, ma il motivo per il quale Vladimir Putin era convinto di vincere in un paio di giorni la guerra di Ucraina e tornarsene a casa dopo aver insediato un governo fantoccio a Kiev è un rapporto del Servizio segreto interno, Fsb, che fotografava una realtà sociale e politica molto diversa. Una realtà in tempo di pace senza analizzare se quella realtà si sarebbe modificata o meno sotto le bombe. Un report del think tank inglese Rusi (The Royal United Services Institute) spiega che cosa è successo basandosi su documenti originali dell’intelligence russa messi a disposizione dalle autorità ucraine. La decisione di invadere l’Ucraina è stata presa sulla base di un’indagine effettuata nelle scorse settimane sulla situazione economica, sociale e politica commissionata dal Nono direttorato del Quinto Servizio del Federal ... Leggi su formiche (Di martedì 1 marzo 2022) Può sembrare incredibile, ma il motivo per il quale Vladimirera convinto di vincere in un paio di giorni la guerra di Ucraina e tornarsene a casa dopo aver insediato un governo fantoccio a Kiev è un rapporto delo segreto interno, Fsb, che fotografava una realtà sociale e politica molto diversa. Una realtà in tempo di pace senza analizzare se quella realtà si sarebbe modificata o meno sotto le bombe. Un report del think tank inglese Rusi (The Royal United Services Institute) spiega che cosa è successo basandosi su documenti originali dell’intelligence russa messi a disposizione dalle autorità ucraine. La decisione di invadere l’Ucraina è stata presa sulla base di un’indagine effettuata nelle scorse settimane sulla situazione economica, sociale e politica commissionata dal Nono direttorato del Quintoo del Federal ...

