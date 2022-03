Boateng fa chiarezza sull’addio a Melissa Satta | l’ha lasciata lui ma non l’ha mai tradita

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 1 marzo 2022) Per lungo tempoSetta e Kevin Princenon hanno detto nulla sulla loro separazione, questa volta definitiva. Per mesi non hanno parlato dei rispettivi nuovi amori limitandosi poi a una piccola presentazione sui social ad amori ormai confermati. Insieme avevano chiesto rispetto per la loro storia finita, per il figlio, confermando insieme che la separazione ma anche l’affetto reciproco. Si è detto di tutto sulla fine del matrimonio die Keving, soprattutto si è parlato di gelosia e di un presunto tradimento. Adesso è il calciatore a parlare e lo fa dopo l’intervista dell’ex moglie a Verissimo dove lei ha parlato di sofferenza e di una separazione che non si aspettava, che non è dipesa da lei.conferma che è stato lui a lasciarla ma anche per ...