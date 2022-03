Allegri 'prendere pochi gol per arrivare tra prime 4' (Di martedì 1 marzo 2022) "Da qui alla fine campionato, se si prendono pochi gol si arriva tra le prime quattro": questo il pensiero di Massimiliano Allegri sulla corsa Champions. "Abbiamo preso gol evitabili, dobbiamo ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) "Da qui alla fine campionato, se si prendonogol si arriva tra lequattro": questo il pensiero di Massimilianosulla corsa Champions. "Abbiamo preso gol evitabili, dobbiamo ...

Advertising

juve_magazine : JUVENTUS - Allegri: 'Prendere pochi gol per arrivare tra le prime 4' - glooit : Allegri 'prendere pochi gol per arrivare tra prime 4' leggi su Gloo - m346m339 : @mirkonicolino Corvino alla juve, facile prendere Vlahovic a 22 anni, già formato, prenderli giovani è il vero tale… - Franklin0696 : RT @C___Jimmy: Non fatevi prendere in giro dalla stampa, calendario impossibile,contro la superpotenza Suning, il Piolismo e il Dream Team… - marcodemo3 : L #atalanta vince 2 a 0 e tiene la Samp nella propria area. Se fosse stata la #juve a segnare per prima si sarebbe… -