Ultime Notizie Roma del 28-02-2022 ore 13 | 10

(Di lunedì 28 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio occhi del mondo puntati sulla città Bielorussia di gomme dal confine tra Ucraina e Bielorussia nell’aria del fiume pripyat dove mezzogiorno ora locale a te sulla via dei colloqui fra rappresentante di Mosca di Kiev la negazione russa è pronta negoziare tutto il tempo necessario per raggiungere un accordo sì che il capo negoziatore menischi ma la presidente Ucraina chiede cessate il fuoco immediato il ritiro delle truppe russe del suo territorio il presidente zielinski esorta i soldati russi a deporre le armi intanto lucina Chi è da tutte le parti della crisi di mantenere la calma e la nuova raffica di sanzioni ma soprattutto la chiusura dei cieli e la Russia 500 milioni di euro per il finanziamento della con le armi e gli ucraini l’Europa accelerato è rapportato ...

LE SANZIONI ALLA RUSSIA E LE SUE VERE CONSEGUENZE:Borse in rosso, rublo a picco, code ai Bancomat, Sberbank crac: cosa succede sui mercati Le sanzioni contro l'economia della Russia: Dopo l'invasione dell'Ucraina e lo scoppio della guerra, le aziende dei social network e tech stanno isolando la Russia: ecco come