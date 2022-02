Tiro a segno, Coppa del Mondo ISSF: Sollazzo oro nella C10 uomini (Di lunedì 28 febbraio 2022) Grande Italia nella prima giornata della Coppa del Mondo ISSF, l’evento di Tiro a segno di scena al Cairo (Egitto). Danilo Dennis Sollazzo, infatti, ha centrato l’oro nella carabina a 10 metri uomini. Il classe 2002, tiratore lombardo del Centro sportivo dei Carabinieri, ha sconfitto con il punteggio di 16-14 lo slovacco Patrik. Terza posizione per il ceco Privratsky. La squadra italiana sarà impegnata in Egitto fino al 7 marzo. In totale sono presenti ben ventitre atleti (tredici di carabina e dieci di pistola). SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Grande Italiaprima giornata delladel, l’evento didi scena al Cairo (Egitto). Danilo Dennis, infatti, ha centrato l’orocarabina a 10 metri. Il classe 2002, tiratore lombardo del Centro sportivo dei Carabinieri, ha sconfitto con il punteggio di 16-14 lo slovacco Patrik. Terza posizione per il ceco Privratsky. La squadra italiana sarà impegnata in Egitto fino al 7 marzo. In totale sono presenti ben ventitre atleti (tredici di carabina e dieci di pistola). SportFace.

