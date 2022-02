Tennis, i limiti fisici di Matteo Berrettini: l’esecuzione del dritto potrebbe causare problemi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Riflessioni in corso. Matteo Berrettini è fermo ai box e il problema agli addominali ha bussato nuovamente alla sua porta. Nel giro di un anno in ben tre circostanze il romano ha dovuto fermarsi e l’episodio di Acapulco (Messico) alimenta ancor di più i dubbi sulla sua tenuta fisica e su cosa sia meglio fare. A posteriori la scelta di giocare prima sulla terra rossa di Rio de Janeiro e poi sul duro messicano potrebbe non essere stata la migliore, considerando anche il modo in cui è evoluto il torneo brasiliano, tra continui rinvii a causa della pioggia e partite particolarmente probanti come ad esempio contro Carlos Alcaraz. Ci si interroga, quindi, su come prevenire il ripresentarsi del problema. A tal proposito, alcune settimane fa su OA Sport, ne avevamo parlato con l’ex giocatrice e attuale commentatrice su Sky Sport, Raffaela ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Riflessioni in corso.è fermo ai box e il problema agli addominali ha bussato nuovamente alla sua porta. Nel giro di un anno in ben tre circostanze il romano ha dovuto fermarsi e l’episodio di Acapulco (Messico) alimenta ancor di più i dubbi sulla sua tenuta fisica e su cosa sia meglio fare. A posteriori la scelta di giocare prima sulla terra rossa di Rio de Janeiro e poi sul duro messicanonon essere stata la migliore, considerando anche il modo in cui è evoluto il torneo brasiliano, tra continui rinvii a causa della pioggia e partite particolarmente probanti come ad esempio contro Carlos Alcaraz. Ci si interroga, quindi, su come prevenire il ripresentarsi del problema. A tal proposito, alcune settimane fa su OA Sport, ne avevamo parlato con l’ex giocatrice e attuale commentatrice su Sky Sport, Raffaela ...

