Scudetto, la Juventus può crederci ancora: lo dicono i numeri (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Juventus può ancora credere nello Scudetto, lo dicono i numeri La Juve può credere ancora nella rimonta Scudetto. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport, che riporta oggi il dato sui punti recuperati dai bianconeri alle prime della classe. Dal ko con il Verona dell’undicesima giornata (svantaggio massimo di -16 dalla prima) ad oggi (- 7), i bianconeri hanno recuperato ben 9 punti a chi li precedeva, mantenendo così vive le ipotesi di un clamoroso ritorno. Ora non resta che sperare nel ritorno dall’infermeria degli infortunati, ma con un Dusan Vlahovic in stato di grazia, sognare il ritorno al vertice è cosa buona e giusta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lapuòcredere nello, loLa Juve può crederenella rimonta. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport, che riporta oggi il dato sui punti recuperati dai bianconeri alle prime della classe. Dal ko con il Verona dell’undicesima giornata (svantaggio massimo di -16 dalla prima) ad oggi (- 7), i bianconeri hanno recuperato ben 9 punti a chi li precedeva, mantenendo così vive le ipotesi di un clamoroso ritorno. Ora non resta che sperare nel ritorno dall’infermeria degli infortunati, ma con un Dusan Vlahovic in stato di grazia, sognare il ritorno al vertice è cosa buona e giusta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

