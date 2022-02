F1 | Red Bull deve fare i conti con problemi di peso sulla nuova RB18

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Questioni di? Stando a quanto riportato dalla testata Auto, Motor und Sport, la Redsta affrontando una criticità legata aldella propria monoposto, la. Una problematica riguardante un limite di 795 kg che va rispettato in maniera puntuale. La scuderia di Milton Keynes vorrebbe una modifica del regolamento per andare oltre, visto e considerato che il problema menzionato non è riguardante in maniera esclusiva la squadra anglo-austriaca. Tuttavia, per un cambiamento regolamentare è necessario un accordo tra tutti i partecipanti e Alfa Romeo e McLaren non sarebbero di questo avviso, essendo i team che più di altri hanno rispettato alla lettera le nuove norme. La giustificazione di Redè legata anche al Budget Cap che obbliga le scuderie a usare dei materiali non così leggeri ...