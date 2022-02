Benifei | L' Ucraina nell' Ue? Non è una priorità Prima pensiamo a fermare l' aggressione di Putin

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Per l’europarlamentare dem “non esiste il tema di un’adesione immediata. Quello che vuole Zelensky è aprire un immediato procedimento per l’adesione all’Unione europea” Segui su affaritaliani.it

Advertising

Agenparl : Ucraina, Benifei (PD): Massimo sostegno da europarlamento a sanzioni) - - Agenparl : Ucraina, Benifei (PD): Europa sia unita. Occorre difendere la pace e il diritto del popolo ucraino alla libertà) -… - torinonewsgaia : Appuntamento dalle 18.30 su Facebook @pdpiemonte. Intervengono Paolo Furia, Michele Miravalle, Lia Quartapelle, Car… - PDFedFermo : Martedì 1 marzo alle ore 19.00 parleremo della crisi Ucraina-Russia con @brandobenifei , Capodelegazione PD al Parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Benifei Ucraina

Radio Radicale

... soprattutto sul piano europeo: 'se proprio vogliono parlare di rapporti con il Cremlino,e ... Ma come esagerare? Quelli hanno invaso l', assediano Kiev, hanno riportato, dopo decenni, la ...Registrazione video della manifestazione "Manifestazione contro la guerra in", registrato a Roma giovedì 24 febbraio 2022 alle 15:30. Sono intervenuti: Alessandro ... Brando(capo ...In evidente imbarazzo per la plateale figuraccia del Partito Democratico al Parlamento Europeo, dove si è spaccato nel voto sui provvedimenti ...L’europarlamentare Pd Brando Benifei ad Affari: "Gli Stati membri ne discuteranno certamente. Ma l’urgenza assoluta ora è fermare l’aggressione di Putin" ...