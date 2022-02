Alba Parietti, il dolore atroce che non va via: “Te ne sei andata troppo presto” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alba Parietti torna a parlare della madre e di quel dolore che non la lascia mai, la perdita è avvenuta da qualche tempo ma il dolore la tormenta. Da diversi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 28 febbraio 2022)torna a parlare della madre e di quelche non la lascia mai, la perdita è avvenuta da qualche tempo ma illa tormenta. Da diversi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Alba Parietti il dolore atroce che non va via: “Te ne sei andata troppo presto” - #Parietti #dolore #atroce… - RaiUno : Tra gli ospiti di @marcoliorni nella scorsa puntata di 'ItaliaSì!, Alba Parietti si racconta sul podio di Rai1. Gu… - trastare : @mariasamsara01 @stanzaselvaggia E comunque non si preoccupi, per lei come opinionista di riferimento c'è sempre Alba Parietti - ildarbex : Quando vi ho visto scrivere Alba ho pensato alla Parietti perché io ovviamente non avrei mai riconosciuto l’attrice #LAmicaGeniale - selinrauhl : RT @okslibra: “è il figlio di alba parietti?” “ma no! è il protagonista del romanzo di tz0rz1” -