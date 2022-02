Uomini e Donne: Chi è Franco Fioravanti? Curiosità sul discusso cavaliere (Di domenica 27 febbraio 2022) Conosciamo meglio uno dei nuovi protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, il professore in pensione Franco Fioravanti! Leggi su comingsoon (Di domenica 27 febbraio 2022) Conosciamo meglio uno dei nuovi protagonisti del Trono Over di, il professore in pensione

Advertising

robersperanza : L’ambasciata italiana a #Kyiv resta aperta e operativa. Grazie di cuore al nostro ambasciatore Zazo, alle donne e a… - UNHCRItalia : Abbiamo intensificato le nostre operazioni in Ucraina e nei paesi limitrofi per aiutare la popolazione civile in fu… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: 'Siamo pronti a contribuire con circa 1400 uomini e donne dell'Esercito, della Marina e dell'Aero… - SRubinato : “La speranza è la certezza che ciò che stiamo facendo ha un significato”. Parole di Václav Havel che spiegano il co… - gi_pavanello : Ribadisco: la generazione anni 60-70 stava dalla parte dei DIRITTI UMANI E CIVILI PER TUTTI, donne e uomini. Sosten… -