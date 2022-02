Ucraina tra guerra e Covid, ospedali in riserva di ossigeno: «Ci restano 24 ore» (Di domenica 27 febbraio 2022) L'escalation della crisi sanitaria va di pari passo con il numero dei feriti e con i giorni di emergenza bellica, senza contare la crisi Covid che non si è conclusa. Ora a mancare in... Leggi su ilmattino (Di domenica 27 febbraio 2022) L'escalation della crisi sanitaria va di pari passo con il numero dei feriti e con i giorni di emergenza bellica, senza contare la crisiche non si è conclusa. Ora a mancare in...

Advertising

riotta : 'Esercito russo non si aspettava resistenza #Ucraina, aveva promesso #Putin una passeggiata. La resistenza accanita… - marcodimaio : Dedicato a chi ieri aveva usato le parole del presidente #Zelenskyy: si apre una nuova pagina della storia delle re… - _Nico_Piro_ : L'incontro si farà, lo dice Zelensky. La mia impressione è che sarà interlocutorio per un passaggio a sede più form… - fant_chia_amor : RT @Giul_Granato: In queste ultime ore arrivano notizie di incontri tra diplomazie di #Ucraina e #Russia. Perché il governo italiano e quel… - chiarapellegri9 : RT @Giul_Granato: In queste ultime ore arrivano notizie di incontri tra diplomazie di #Ucraina e #Russia. Perché il governo italiano e quel… -