Salernitana, il Bologna è un'occasione persa. Un pari può non bastare (Di domenica 27 febbraio 2022) Nella 27esima giornata di Serie A la Salernitana ha portato a casa un pareggio contro il Bologna, conquistato peraltro in rimonta. Alla rete di Arnautovic nel primo tempo, infatti, ha risposto Zortea nella ripresa dopo nemmeno un minuto dal suo ingresso in campo. I granata hanno giocato una buona gara nel complesso, a tratti dimostrando anche di meritare la vittoria. Nel primo tempo, ad esempio, il goal del Bologna è arrivato nel momento migliore della Salernitana in cui gli uomini di Nicola stanziavano nella metà campo avversaria con frequenza. Nel secondo tempo ugualmente si è vista la squadra ultima in classifica giocare per grandi spezzoni di gara nella metà campo avversaria. Il Bologna non è stato da meno, ma l'impressione è che a meritare qualcosa in più fosse la Salernitana.

