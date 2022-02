La teoria delle singolarità | Le mele e i buchi neri hanno molto in comune! (Di domenica 27 febbraio 2022) Per comprendere la forma di una mela e per descrivere i più complessi fenomeni fisici che caratterizzano i buchi neri, gli scienziati hanno la stessa teoria. Stiamo parlando della teoria delle singolarità. Una formulazione che studia il fenomeno generale dei punti e degli insiemi delle singolarità, a partire dal concetto che gli spazi senza singolarità (ossia le varietà) possono acquisire punti speciali e singolari mediante vari percorsi. Il picciolo è un punto di singolarità? (Pixabay) – curiosauro.itChe cos’è la teoria della singolarità? Tutti o quasi, a scuola, abbiamo avuto a che fare con le proiezioni, ossia con le riduzioni in termini visivi di oggetti ... Leggi su curiosauro (Di domenica 27 febbraio 2022) Per comprendere la forma di una mela e per descrivere i più complessi fenomeni fisici che caratterizzano i, gli scienziatila stessa. Stiamo parlando della. Una formulazione che studia il fenomeno generale dei punti e degli insiemi, a partire dal concetto che gli spazi senza(ossia le varietà) possono acquisire punti speciali e singolari mediante vari percorsi. Il picciolo è un punto di? (Pixabay) – curiosauro.itChe cos’è ladella? Tutti o quasi, a scuola, abbiamo avuto a che fare con le proiezioni, ossia con le riduzioni in termini visivi di oggetti ...

